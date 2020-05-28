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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Когда в феврале надо было запрещать экспорт ассортимента от вируса – власть сопли жевала. Теперь надо срочно открыть экспорт – они опять в соплях

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Они пустые и тупые, как барабан. Карантин послабляют. 12-го послабили. 25-го послабили. Первого еще послабят. Уже и поезда запускают, и в садики пускают, и пляжи открывают.

Но. Они продлили запрет на экспорт из страны ассортимента от вируса еще на месяц. Спрашивается – нах…я? Это вместо того, чтобы сейчас срочно открыть экспорт из Украины товаров защиты и дать нашим многочисленным цехам заработать валюту.

Китай на этом вовремя открытом экспорте в разгар вируса заработал на десятилетие вперед.

Когда надо было запрещать в феврале экспорт – вы сопли жевали. Когда теперь надо срочно открыть экспорт – вы опять в соплях.

Отвечаю – они вредители. Вот смотрите, Китай в разгар карантина сидел дома – на экспорт защиты было табу. Но как только вирус начал отступать, Китай тут же открыл границы и дал возможность своим производителям массово перенаправить ассортимент и продавать этот весь ассортимент по всему миру.

Март и апрель. Там не экспортировали только тупые и ленивые. В Украине на данный момент тонны антисептиков лежат на складах производителей. Сотни тысяч украинских марлевых и тряпичных масок готовы к отправке. Экраны на лицо и очки на глаза готовы делать десятками тысяч в сутки. Костюмы наладили шить в любых модификациях.

Украинский бизнес за эти два месяца научился производить реальный коронавирусный ассортимент. Так дайте же им это хоть куда-то продать!

Украинский бюджет у них не берет, в коммерции избыток – так откройте экспорт. Это будет стабильная работа на ближайшие месяцы для десятков тысяч людей.

Кричу уже месяц. Начиная с майских коммерческий спрос на маски, антисептики, защитные костюмы, очки, экраны и все прочее внутри страны упал практически до нуля.

Полки забиты, рынок насытился, цены стабилизировались. Люди научились использовать защиту экономно и многократно.

Ну, сука. Не надо вам ничего придумывать – берите и копируйте у тех, кто умнее вас. Еще в половине мира бушует вирус. Спрос на этот ассортимент по миру высокий – цены у нас конкурентные.

Наши швейники. Наши химики. Наши мебельщики. Наши предприниматели по всей стране – выжили, вложились. Наладили у себя производственные мощности.

Ну дайте же им заработать денег от сбыта на экспорт – это тебе и рабочие места, и занятость, и налоги, и валюта.

Понимаю, приятнее сидеть в большом кресле и продавать украинских "заробитчан" на экспорт. Тупые и медленные вредители, не видящие дальше своего носа.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, бизнес, экспорт, предприниматели, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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