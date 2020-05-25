У российского телеведущего выявили коронавирус перед записью передачи – СМИ

У ведущего "Первого канала" Александра Гордона заподозрили COVID-19, перед записью шоу "Док-Ток" ему сделали экспресс-тест, который дал положительный результат. Об этом сообщило издание MK.ru.

Российскому телеведущему Александру Гордону пришлось срочно покинуть студию "Первого канала", в которой он записывает программу "Док-Ток", сообщает со ссылкой на собственные источники издание MK.ru.

"У телеведущего Александра Гордона сегодня перед съемкой программы был сильный кашель. Он прошел голландский экспресс-тест на коронавирус Biozek Medical (их в России представляет компания "Биотэк", именно такие тесты выбрало правительство Москвы для массового тестирования граждан)", – пишет издание.

Полученный результат оказался положительным, у ведущего выявили коронавирус. По информации MK.ru, Александр Гордон срочно покинул студию, он поехал в клинику для дополнительных исследований.

"Док-Ток" – ежедневное вечернее шоу "Первого канала", которое ведут по очереди Ксения Собчак и Александр Гордон.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в России более 353 тыс. заболевших COVID-19. В стране умерло 3633 человека, выздоровело 118 798.