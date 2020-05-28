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В ВСУ за сутки зафиксировано 16 новых случаев COVID-19

По состоянию на 28 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 69 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

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За время пандемии в ВСУ выздоровели 106 человек, трое умерли
За время пандемии в ВСУ выздоровели 106 человек, трое умерли
Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 16 новых случаев COVID-19. Об этом 28 мая в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что в учреждениях здравоохранения находятся восемь человек. В Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны находятся двое военнослужащих, в лазарете военной части Волынской области – четверо, в Хмельницкой областной инфекционной больнице – один сотрудник ВСУ и еще один – в Сарницкой центральной районной больнице. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих в Волынской области симптомы коронавируса отсутствуют.

Еще восемь человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Пятеро военнослужащих в Киевской области, по одному в Житомирской и Волынской областях, а также один сотрудник ВСУ из Черновицкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего по состоянию на 7.00 28 мая в ВСУ зарегистрировано 69 случаев COVID-19.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 106 человек, трое умерли.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/143375410602764

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Теги: Украина, медицина, ВСУ, военнослужащий, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Командование Медицинских сил
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