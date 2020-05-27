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Белковский: Паника из-за эпидемии коронавируса в Москве разлита в воздухе. Мэрия понимает: медицинская система не готова

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман российский политолог Станислав Белковский выразил мнение, что заболевшего COVID-19 главу правительства РФ Михаила Мишустина принесли в жертву, чтобы показать россиянам, что заболеть может каждый.

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Путин заявил, что пик заболеваемости в России пройден
Путин заявил, что пик заболеваемости в России пройден
Фото: ЕРА

В Москве паника из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил российский политолог Станислав Белковский, комментируя COVID-19 у главы правительства РФ Михаила Мишустина.

По словам политолога, Мишустин "мог бы поболеть и по-тихому", но нужно было принести в жертву общественному мнению крупного начальника.

"Показать, что заболеть коронавирусом может любой, поэтому вы на майские праздники на шашлыки не езжайте, везде зараза. И кандидатов на эту жертвенную роль было теоретически только три: [президент РФ] Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и Михаил Мишустин. Путина заражать нельзя, потому что он должен быть абсолютно неуязвим, ибо он символ жизнеспособности самой Российской Федерации и воплощение русской жизни. Собянина тоже заражать нельзя, потому что он на острие борьбы с коронавирусом, и паника, которая и так в Москве разлита во всех порах и в воздухе, усилилась бы, если бы с ним что-то случилось. Поэтому методом исключения оставался Михаил Владимирович Мишустин. Вот он и заболел", – объяснил Белковский.

Он отметил, что "паника в Москве связана именно с тем, что мэрия понимает: система не готова".

"Если количество тяжелобольных, переносящих какие-то заболевания, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, превысит определенный горизонт, то многие могут умирать прямо на улицах и лавочках, и это не удастся скрыть", – объяснил политолог.

Белковский подчеркнул, что эпидемия – "вещь статистическая".

"Человек может умереть от болезни, да. Каждый. В среднем за март и апрель, за несколько лет если брать статистику, то за два месяца – 22 тыс. человек умерли в Москве от всех причин. 22 тыс. смертей. А цифры не меняются, независимо от эпидемии", – отметил он.

Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода. Читайте полную версию интервью

Мишустин временно сложил полномочия премьер-министра РФ 30 апреля, когда заболел COVID-19. 19 мая стало известно, что Мишустин вылечился и продолжил руководить правительством.

По состоянию на 26 мая в России зафиксировали более 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 3807 человек, а более 131 тыс. выздоровели. 25 мая в стране зафиксировали рекорд летальности за время пандемии – 174 умерших.

Больше всего больных зарегистрировано в стране в Москве и Московской области.

26 мая Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Владимир Путин, медицина, Станислав Белковский, Москва, Сергей Собянин, жертвы, инфекция, паника, Михаил Мишустин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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