Белковский о Путине: Не первый день замужем великий вождь

Президент России Владимир Путин не беспокоится из-за своих невысоких рейтингов. Такое мнение в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Путин не очень обеспокоен этими опросами, потому как считает, что его беспрецедентный политический опыт и опыт государственного деятеля позволят получить необходимое количество голосов на выборах в любой ситуации. Ну сейчас такой рейтинг. Коронавирус, народ недоволен: карантином, тем, что власть дистанцировалась и не дала денег никому. Но к 2024 году, когда нужно будет снова избираться или избирать преемника, можно будет поправить ситуацию, совершить какие-нибудь очередные подвиги. Не первый день замужем великий вождь, он что-нибудь придумает. Он не боится таких вещей. Это не страшно", – сказал политолог.

Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода. Читайте полную версию интервью

Путин возглавляет РФ с декабря 1999 года, когда его предшественник Борис Ельцин подал в отставку. Он четырежды избирался на пост президента РФ – в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 году (с 2008-го по 2012 год был премьером).

В январе 2020 года рейтинг доверия Путину упал до 35%, показали результаты опроса "Левада-центра". За последние два года рейтинг доверия президенту РФ обвалился почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%, сообщили "Ведомости". По мнению главы "Левада-центра" Льва Гудкова, продолжающийся спад "объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента". Рейтинг доверия продолжил снижение и в марте снизился до 28,3% – до минимума за 14 лет, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения, который проводил опрос. При этом рейтинг одобрения деятельности Путина выше – в конце апреля он составлял 59%, это тоже исторический минимум.