Белковский: Суркова убрали, потому что нужно подготовить отдельные районы Донецкой и Луганской областей к перемене их участи

Бывшего помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова не выбросили из российской элиты, он еще где-нибудь появится. Такое мнение в программе "БАЦМАН" главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский политолог Станислав Белковский.

"Владислав Юрьевич не был экспертом по Украине как таковой, он был экспертом по отдельным районам Донецкой и Луганской областей... Сейчас он где-нибудь всплывет, ведь его отставка... Мы говорили об этом с Дмитрием Ильичом пару месяцев назад – ничего страшного с Владиславом Юрьевичем не случилось", – отметил политолог.

По его мнению, качественно позиция Суркова в системе власти РФ изменилась еще в конце 2011 года, когда он потерял пост кремлевского куратора внутренней политики и с тех пор ключевых постов не занимал.

"Убрали его, потому что, видимо, нужно подготовить отдельные районы Донецкой и Луганской областей к перемене их участи и Владислав Юрьевич объяснить это своим подопечным в ОРДЛО не мог: он же еще вчера им рассказывал, что будет "Новороссия", что Россия признает это все дело официально, что надо идти умирать за ближайшее будущее вне Украины, что никогда эти районы не вернутся в ее состав. Все это он рассказывал людям с оружием в руках. Хотя многих из них уже поубивали, кто-то еще и остался. И просто так прийти к ним снова и сказать: "Нет, мы передумали" – Владислав Юрьевич не мог. Поэтому его просто необходимо было дипломатически убрать, чтобы показать: если от его концепции отказались, то и от него тоже. Чтобы на него слишком сильно не обижались эти люди с оружием в руках", – подчеркнул Белковский.

Он сказал, что не верит в легенду о том, что Суркову отбили почку.

"Такие методы не используются, в принципе, в этой властной машине. Человека можно посадить в тюрьму, если он сильно предал Владимира Владимировича Путина, как, например, Алексей Валентинович Улюкаев. Я-то считаю, что Улюкаев Путина не предал, но Путин считает иначе. И это важнее в данном случае гораздо, чем то, что считаю я. То есть Игорю Ивановичу Сечину и компании удалось убедить Путина в том, что Улюкаев – предатель... Нет-нет. Сурков не является предателем. Он не совершил ничего такого, что полностью противоречило бы этическому кодексу путинской власти. Просто вот по причинам, которые я только что назвал, его нельзя было не убрать", – сказал политолог.

Он считает, что Сурков, вероятно, еще займет пост вице-президента "в какой-нибудь большой корпорации".

"Все равно любая его роль после декабря 2011 года, когда он был уволен из Кремля, не соответствует гигантским амбициям этого человека. Он считает, что он в России человек если не первый, то и не второй, как говорят в Одессе", – добавил Белковский.

Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода. Читайте полную версию интервью

Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Владимире Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности он был куратором украинского направления. Суркова называют "идеологом агрессии России против Украины".

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. Говоря о причинах отставки, Сурков отметил, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли" и двинуться в противоположном направлении не может.

ВИДЕО