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Белковский: Пришла пора понять: Китай – токсичный глобальный актив и к нему нужно относиться соответствующим образом

Пока Китай не станет демократической страной, нельзя рассматривать его как позитивную силу в современном мире. Такое мнение в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал российский политолог Станислав Белковский.

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Белковский: У Китая появилось много конкурентов, от Вьетнама до Мексики, где производство размещать дешевле и эффективнее
Белковский: У Китая появилось много конкурентов, от Вьетнама до Мексики, где производство размещать дешевле и эффективнее
Фото: svoboda.org

Китай не является альтернативной Америке сверхдержавой и источником позитивных образцов – политических, технологических, моральных или интеллектуальных, а за сокрытие информации о коронавирусе эту страну давно следовало наказать. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" сказал российский политолог Станислав Белковский.

"Китай – источник коронавируса SARS-CoV-2, парализовавшего значительную часть мира. Может быть, паника была сильно преувеличена, но тем не менее роль Китая в этом трудно переоценить. Поэтому пришла пора понять, что Китай – это токсичный глобальный актив и к нему нужно соответствующим образом относиться. И здесь я не могу не поддержать [президента США] Дональда Трампа и [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона. Насколько будут эффективны их усилия – это другой вопрос. Но в любом случае надо с чего-то начинать", – заявил Белковский.

Он напомнил, что в 2018–2019 годах Штаты приняли меры по торговой изоляции КНР.

"Как мы увидели, Соединенные Штаты не рухнули. То есть разговоры о том, что изоляция Китая вредит только тем, кто ее вводит, не оправдались. Она вредит в первую очередь самому Китаю. Тем более, что мир действительно стоит перед осознанием необходимости реиндустриализации развитых стран, то есть возвращения некоторых производств из стран Азии и Латинской Америки на "родину героя" – в евроатлантический мир. Кроме того, у Китая появилось много конкурентов, от Вьетнама до Мексики, где производство размещать дешевле и эффективнее. В общем, прищучить и приструнить Китай можно", – сказал политолог.

По словам Белковского, протесты в Гонконге показали, что тоталитарная машина Пекина вовсе не такая мощная, как ее представляли.

"То есть пришло время понять, что Китай – это нехорошо. И пока Китай не станет демократической страной (а станет он ею нескоро), нельзя рассматривать его как позитивную силу в современном мире", – подытожил гость программы.

Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода. Читайте полную версию интервью

Американские власти не раз заявляли, что Китай должен понести ответственность за свои действия в условиях пандемии. Госсекретарь США Майк Помпео заявил 23 апреля, что Китай стал причиной "огромных страданий" многих людей и "огромной проблемы для мировой и американской экономики", поскольку вовремя не проинформировал мировое сообщество об угрозе распространения коронавируса. Он выразил уверенность, что Коммунистическая партия Китая "заплатит за пандемию", но не объяснил, что имеет в виду. 28 апреля президент Трамп заявил, что Америка проводит "очень серьезное расследование" по поводу вспышки коронавируса, и подчеркнул, что из-за нее американской экономике был нанесен "очень существенный ущерб".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: США, Китай, Станислав Белковский, экономика, демократия, Алеся Бацман, торговля, пандемия, коронавирус
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