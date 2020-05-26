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Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19

Последние две недели в России ежедневно фиксируют менее 10 тыс. случаев заболевания COVID-19. Президент РФ Владимир Путин со ссылкой на специалистов заявил, что пик эпидемии в стране пройден.

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Путин заявил, что эпидемия коронавируса в РФ пошла на спад
Путин заявил, что эпидемия коронавируса в РФ пошла на спад
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с министром обороны Сергеем Шойгу 26 мая заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден.

"Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", – цитирует его пресс-служба Кремля.

Он отметил, что, несмотря на это, Россия продолжает получать предложения о помощи от других стран.

По состоянию на 26 мая в России зафиксировали более 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 3807 человек, а более 131 тыс. выздоровели. 25 мая в стране зафиксировали рекорд летальности за время пандемии – 174 умерших.

Последние две недели в России ежедневно фиксируют менее 10 тыс. случаев заболевания COVID-19, отметили "Ведомости".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,51 млн, из них более 2,25 млн вылечились, а 346,8 тыс. умерли.

Россия долгое время находилась на втором месте в мире после США по числу инфицированных коронавирусом, но в выходные ее опередила Бразилия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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