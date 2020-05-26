В РФ от COVID-19 умер первый министр энергетики в правительстве Ельцина Лопухин

Первый министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер в возрасте 68 лет. Российский оппозиционер Михаил Ходорковский называл его своим единомышленником.

Первый министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер от COVID-19. Ему было 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг, писатель и журналист Денис Драгунский.

"Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", – написал Драгунский.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский назвал Лопухина своим "тогдашним" начальником и единомышленником.

"Сегодня сообщили о смерти от коронавируса моего давнего знакомого, первого министра топлива и энергетики новой России Владимира Лопухина, моего тогдашнего начальника и единомышленника. К нему было разное отношение в отрасли, но именно он – автор концепции ее развития, которая в конце концов и "вытащила" нефтянку из провала. Он был непростым человеком, но верил в идеалы свободы и был готов отдать за них жизнь", – написал Ходорковский в своем Facebook.

С августа по ноябрь 1991 года Лопухин был заместителем министра экономики РСФСР, с ноября 1991-го по май 1992 – министр топлива и энергетики РСФСР/РФ. На этом посту его сменил Виктор Черномырдин. Потом Лопухин работал старшим советником в банке "Лазар", был членом совета директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.

Всего в РФ коронавирусом инфицированы 362 342 человека, 3807 умерли, 131 129 выздоровели.