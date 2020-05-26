"Я не боюсь карантина". Собчак спела о Киселеве, Собянине и таджиках. Видео

Российская телеведущая Ксения Собчак в песне рассказала о вранье пропагандиста Дмитрия Киселева и деятельности мэра Москвы Сергея Собянина в период карантина.

Собчак: Мое пение, как и шум воды, можно слушать вечно! Заказы на концерты не принимаю, не просите! Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила ролик, в котором исполняет песню "Я не боюсь карантина", посвященную карантину в РФ в связи с пандемией коронавируса.

Это ролик из рекламы новой программы на YouTube-канале Собчак – "Осторожно, новости!". Трек представляет собой пародию на арию "Не плачь по мне, Аргентина" из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Эвита".

"Мое пение, как и шум воды, можно слушать вечно! Заказы на концерты не принимаю, не просите!" – заявила телеведущая.

В ролике она появилась в двух образах: женщины-политика и танцовщицы диско в стиле 1980–1990-х.

"В телевизоре врет Киселев про искусственный вирус за большое бабло. Сказал Собянин, что рестораны нельзя открывать. При этом таджикам нельзя плитку в Москве не менять", – поется в треке.

Собчак также отметила в треке, что устала пить во время Zoom-трансляций, но делать ей больше нечего, поскольку бизнес на карантине остановился.

Киселев, упоминаемый Собчак, – российский пропагандистский прокремлевский журналист Дмитрий Киселев.

Сергей Собянин – мэр Москвы с 2010 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в России более 353 427 заболевших COVID-19. В стране умерло 3807 человек, выздоровело 118 798.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.