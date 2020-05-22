"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась видео общения с коллегой Иваном Ургантом.
"Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!" – написала она.
В ролике Собчак показывает Урганта в защитной маске.
"Ты бы себя сняла, чтобы люди хоть посмотрели, как ты без всего", – говорит он.
"А я что? Я сдала анализы!" – отвечает Собчак.
"Нет, ты просто сдала уже, мать!" – прервал ее телеведущий.
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Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.