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23 мая, 2020
 
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"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак

Российский телеведущий Иван Ургант высказался о внешнем виде своей коллеги Ксении Собчак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собчак: Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!
Собчак: Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!
Фото: 1tv.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась видео общения с коллегой Иваном Ургантом.

"Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!" – написала она.

В ролике Собчак показывает Урганта в защитной маске.

"Ты бы себя сняла, чтобы люди хоть посмотрели, как ты без всего", – говорит он.

"А я что? Я сдала анализы!" – отвечает Собчак.

"Нет, ты просто сдала уже, мать!" – прервал ее телеведущий.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Теги: Ксения Собчак, скандал, телеведущая, Иван Ургант, телеведущий
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