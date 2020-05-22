"Ты сдала, мать!". Ургант публично оскорбил Собчак

Российский телеведущий Иван Ургант высказался о внешнем виде своей коллеги Ксении Собчак.

Собчак: Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю! Фото: 1tv.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась видео общения с коллегой Иваном Ургантом.

"Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!" – написала она.

В ролике Собчак показывает Урганта в защитной маске.

"Ты бы себя сняла, чтобы люди хоть посмотрели, как ты без всего", – говорит он.

"А я что? Я сдала анализы!" – отвечает Собчак.

"Нет, ты просто сдала уже, мать!" – прервал ее телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Случай в Останкино. Маска,я тебя знаю! * Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 21 Май 2020 в 12:41 PDT

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.