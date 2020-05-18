"Комические старушки – это мое!". Собчак рассказала о "вкусных какашках"

Российская телеведущая Ксения Собчак показала, как исполнила роль старухи в сериале о карантине.

Собчак: Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных, крутых ролей. Признаюсь, я не исключение... Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram эпизод сериала "Безопасные связи", выходящий на канале Start, режиссером которого является ее супруг Константин Богомолов. В опубликованном ролике Собчак предстала в роли старушки.

"Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных, крутых ролей. Признаюсь, я не исключение... Спасибо Константину Богомолову за то, что, наконец, нашел точнейший образ!!! Комические старушки – это мое! А если серьезно, то это совершенно прекрасный сериал. Я невероятно горжусь тобой, по этим монологам можно выпускать отдельную книгу", – написала она.

По сюжету героиня Собчак общается со взрослым сыном, расставшимся "с Леной и с Машей". Она говорит ему сделать тест, а потом приехать, но позже добавляет, что это была шутка.

"Сделай мне, пожалуйста, какашки", – просит ее сын.

Героиня отвечает, что уже сделала, потому что обещала Лене, и объясняет, почему не отдала их.

"Жаба задушила. Уж очень вкусные получились", – сказала героиня Собчак.

Подписчики телеведущей отметили, что под "какашками", очевидно, подразумевалось пирожное "Картошка".

В сериале "Безопасные связи" рассказываются истории пар разного возраста и одиноких людей, которые общаются друг с другом во время карантина.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Сейчас ведет авторский проект "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.