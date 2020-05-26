Rain On Me. Леди Гага и Ариана Гранде в новом клипе станцевали под дождем. Видео
Американская певица Леди Гага на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Rain On Me. Композиция записана в дуэте с певицей Арианой Гранде. В ролике исполнительницы танцуют на улице под дождем, в сопровождении балета. Режиссер клипа – Роберт Родригес. Композиция Rain On Me войдет в новый альбом Леди Гаги Chromatica, релиз которого запланирован на 29 мая 2020 года.
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