Daisies. Кэти Перри выпустила анимационный клип. Видео
Американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео (видеозарисовку) на трек Daisies. Ролик представлен в жанре анимации. Его героиня погружается в сюрреалистические миры благодаря знаниям, которые черпает из природы и книг. Композиция Daisies войдет в одноименный альбом, релиз которого запланирован на 2020 год. 15 мая Перри выпустила клип на этот же трек, в котором предстала полностью голой, находясь на позднем сроке беременности.
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