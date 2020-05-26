Джонсон заявил, что у него ухудшилось зрение после COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вынужден носить очки "впервые за долгие годы".

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение. Об этом он сказал на брифинге 25 мая. Фрагмент его выступления в Twitter опубликовал телеканал Sky News.

Джонсон, в частности, достал из нагрудного кармана пиджака очки и заявил, что вынужден носить их "впервые за долгие годы".

Британский премьер полагает, что проблемы со зрением могут быть вызваны перенесенной коронавирусной болезнью.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is "having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



Live: https://t.co/o2ukjTDxRh pic.twitter.com/Ot9lb5kLiQ — SkyNews (@SkyNews) May 25, 2020

Джонсон заразился коронавирусом в конце марта. С 5-го по 12 апреля он был в больнице, несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали. После этого Джонсон две недели восстанавливался после болезни в загородной резиденции.

К выполнению обязанностей главы правительства он вернулся 28 апреля.