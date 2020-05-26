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Джонсон заявил, что у него ухудшилось зрение после COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вынужден носить очки "впервые за долгие годы".

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Джонсон сообщил о проблемах со зрением
Джонсон сообщил о проблемах со зрением
Фото: EPA

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение. Об этом он сказал на брифинге 25 мая. Фрагмент его выступления в Twitter опубликовал телеканал Sky News.

Джонсон, в частности, достал из нагрудного кармана пиджака очки и заявил, что вынужден носить их "впервые за долгие годы".

Британский премьер полагает, что проблемы со зрением могут быть вызваны перенесенной коронавирусной болезнью.

Джонсон заразился коронавирусом в конце марта. С 5-го по 12 апреля он был в больнице, несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали. После этого Джонсон две недели восстанавливался после болезни в загородной резиденции.

К выполнению обязанностей главы правительства он вернулся 28 апреля.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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