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Бразилия опередила США по количеству ежедневных смертей от коронавируса

Второй день подряд в Бразилии фиксируют большее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции, чем в США. В целом в стране уже зарегистрировано более 391 тыс. случаев инфицирования.

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Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом
Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных коронавирусом
Фото: EPA

За последние сутки в Бразилии было зарегистрировано еще 16 324 случая заражения коронавирусом и 1039 смертей от него, сообщило министерство здравоохранения страны вечером 26 мая.

Из этого числа 284 смерти произошли в последние три дня, а не за последние сутки, но были внесены в общую статистику только сейчас, уточнили в ведомстве. 

Латиноамериканская редакция Reuters напомнила, что наибольшее число новых случаев инфицирования – 20 803  было зарегистрировано в Бразилии 22 мая, а за день до этого зафиксировали самое большое число летальных случаев – 1188. 

В общем с начала вспышки эпидемии коронавирусом в Бразилии заразилось не менее 391 222 человек, из них 24 512 умерли, а 158 593 вылечились. Смертность от вируса в стране составляет 6,3%.

Сан-Паулу по-прежнему является самым пострадавшим от коронавируса штатом – там зарегистрировано 86 017 случаев инфицирования. 

Телеканал CNN отметил, что второй день подряд Бразилия опережает США по количеству летальных исходов от коронавируса: 25 мая в США их было зарегистрировано 498, а в Бразилии – 807, 26 мая – 683 в США и 1039 в Бразилии. 

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. Глава института доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии, иначе, по прогнозу Мюррея, пик смертности от инфекции может наступить только в середине июля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,59 млн, из них более 2,28 млн вылечились, а 350,5 тыс. умерли.

На прошлой неделе Бразилия занимала третье место в мире по числу инфицированных, но сейчас она опередила Россию и вышла на второе. На первом – США, где зафиксировано более 1,68 млн заражений. 

22 мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции. 

Теги: Бразилия, Латинская Америка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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