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В Черновцах решили создать мобильные группы для контроля за соблюдением карантина

В состав мобильных групп для контроля за соблюдением карантина в Черновцах войдут чиновники, правоохранители, спасатели и сотрудники Госпродпотребслужбы, отметили в мэрии.

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Фото: pixabay.com

В Черновцах создадут мобильные группы, которые будут следить за выполнением карантинных ограничений. Об этом 27 мая проинформировал сайт городского совета.

"В Черновцах создадут мобильные группы, которые будут осуществлять контроль за соблюдением субъектами хозяйствования карантинных мероприятий, предусмотренных постановлениями Кабинета Министров Украины... и противоэпидемических требований, установленных главным государственным санитарным врачом Украины", – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что в состав таких групп войдут чиновники горсовета, полицейские, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

О результатах своей работы мобильные группы будут еженедельно отчитываться перед областной государственной администрацией.

Карантин в Украине ввели в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 11 мая началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Теги: Черновцы, эпидемия, горсовет, карантин, спасатели, правоохранители, Госпродпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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