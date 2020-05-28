Степанов заявил, что запасы средств защиты должны быть в больницах, а не на центральном уровне

В Украине уже сделаны предварительные расчеты, сколько денег необходимо для создания в больницах резерва средств индивидуальной защиты, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Запасы средств индивидуальной защиты на случай эпидемии должны находиться в Украине не на центральном уровне, а на местах. Об этом 28 мая на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналисты спросили, будут ли такие запасы сделаны в Государственном резерве.

"У нас сформирована соответствующая концепция, каким образом мы будем наполнять Государственный резерв. Мы считаем, что мы не можем в будущем допустить такую ситуацию, которая у нас была на начало эпидемии, когда не было ни средств индивидуальной защиты, ни других вещей... Но мы считаем... что все эти запасы должны находиться не где-то на центральном уровне, а непосредственно в больницах", – сказал Степанов.

Министр отметил, что разрабатывается механизм, как именно это будут обеспечивать.

"Уже сделаны предварительные расчеты, какое количество [запасов] нам необходимо, какое количество средств нам необходимо потратить на создание такого резерва в наших больницах", – объяснил глава Минздрава.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Госрезерв формирует и восстанавливает запасы государственного резерва Украины. Ведомство координируется Кабинетом Министров через Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. На сайте министерства было сказано, что в системе Госрезерва – 37 государственных предприятий (четыре из них расположены на оккупированной территории).