Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Степанов заявил, что запасы средств защиты должны быть в больницах, а не на центральном уровне

В Украине уже сделаны предварительные расчеты, сколько денег необходимо для создания в больницах резерва средств индивидуальной защиты, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов отметил, что концепция заполнения Госрезерва есть
Степанов отметил, что концепция заполнения Госрезерва есть
Фото: moz.gov.ua

Запасы средств индивидуальной защиты на случай эпидемии должны находиться в Украине не на центральном уровне, а на местах. Об этом 28 мая на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналисты спросили, будут ли такие запасы сделаны в Государственном резерве.

"У нас сформирована соответствующая концепция, каким образом мы будем наполнять Государственный резерв. Мы считаем, что мы не можем в будущем допустить такую ситуацию, которая у нас была на начало эпидемии, когда не было ни средств индивидуальной защиты, ни других вещей... Но мы считаем... что все эти запасы должны находиться не где-то на центральном уровне, а непосредственно в больницах", – сказал Степанов.

Министр отметил, что разрабатывается механизм, как именно это будут обеспечивать.

"Уже сделаны предварительные расчеты, какое количество [запасов] нам необходимо, какое количество средств нам необходимо потратить на создание такого резерва в наших больницах", – объяснил глава Минздрава.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Госрезерв формирует и восстанавливает запасы государственного резерва Украины. Ведомство координируется Кабинетом Министров через Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. На сайте министерства было сказано, что в системе Госрезерва – 37 государственных предприятий (четыре из них расположены на оккупированной территории).

Теги: эпидемия, Госрезерв, Минздрав, Максим Степанов, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Оливье Саркози перевез бывшую жену в дом ко второй супруге – СМИ
Оливье Саркози перевез бывшую жену в дом ко второй супруге – СМИ
  Blame It On Me. Участница Spice Girls Мелани Си выпустила клип. Видео
  Blame It On Me. Участница Spice Girls Мелани Си выпустила клип. Видео
"В прекрасной форме". Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон показала мышцы
"В прекрасной форме". Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон показала мышцы
"Я хотел бы быть его рукой". Фото полуголой Ратаковски на руках у мужа обсуждают в Instagram
"Я хотел бы быть его рукой". Фото полуголой Ратаковски на руках у мужа обсуждают в Instagram
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS