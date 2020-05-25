До 22 июня проведение любых концертов в Украине невозможно – Степанов

Вопрос о разрешении проведения в стране массовых мероприятий, в том числе концертов, Министерство здравоохранения Украины рассмотрит ближе к 22 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Концертов до конца июня в Украине не будет Фото: depositphotos.com

До 22 июня проведение любых концертов в Украине невозможно. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение вообще массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня", – отметил Степанов.

По его словам, этот вопрос станет более понятным ближе к 22 июня.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.