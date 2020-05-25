В Кабмине считают, что Степанов "чувствует себя медиазвездой" и хочет стать премьером – СМИ

На министра здравоохранения Украины Максима Степанова работает группа пиарщиков, перед которой стоит задача увеличить присутствие главы ведомства в СМИ, выяснила "Украинская правда".

Некоторые министры в украинском правительстве считают, что министр здравоохранения Максим Степанов хочет стать премьер-министром, сообщила 25 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Собеседник издания в Кабинете Министров рассказал, что Офис президента предложил Степанову должность министра, поскольку считает его менеджером с опытом.

"Кандидатура Степанова родилась в ходе мозгового штурма на Банковой", – сказал инсайдер.

Из-за пандемии коронавируса Степанов за достаточно короткий промежуток времени стал очень медийной фигурой: он дает ежедневные брифинги по поводу эпидемии (до назначения Степанова их проводил главный санитарный врач), регулярно общается с журналистами и участвует в телевизионных ток-шоу.

"У него работает группа пиарщиков, которая меряет ему упоминания в СМИ, чтобы его было больше других членов Кабмина. Он уже видит себя премьером", – сказал изданию один из членов правительства.

Другой собеседник издания в Кабмине высказал мнение, что у Степанова "головокружение от успеха".

"Он чувствует себя медиазвездой. Степанов ставит себя перед нами слишком высоко, и если он не попуститься, его скоро в правительстве не будет", – предположил источник "Украинской правды".

Издание выяснило, что поведение Степанова уже раздражает чиновников и в Офисе президента. На одном из совещаний по поводу коронавируса, как рассказали источники "Украинской правды", Степанов начал спорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, мол, он не понимает, о чем говорит.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил журналистов, что никаких конфликтов внутри правительства нет.

"Сегодня в Кабмине открытых конфликтов нет. Возможно, есть что-то личное у министров, но такого, чтобы кто-то заупрямился и поэтому работа стоит, – нет, – сказал премьер. – Очевидно, что все министры – амбициозные люди. У кого-то амбиции здоровые, у кого-то – нет. Все их по-разному реализуют. Кто-то хочет медийности, а кто-то тихо делает свою работу".

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения он был назначен 30 марта 2020 года. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца.

19 мая парламентская фракция "Голос" призвала отправить министра здравоохранения в отставку и начала собирать подписи под соответствующим проектом постановления. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы.