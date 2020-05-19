"Его уже все окрестили Максим Костюмов". "Голос" призвал отправить Степанова в отставку

В парламентской фракции "Голос" заявили, что Минздрав под руководством Максима Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы, поэтому глава ведомства должен уйти в отставку.

Парламентская фракция "Голос" призвала отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", 19 мая во время выступления в Верховной Раде народный депутат от "Голоса" Александра Устинова обвинила Стеанова во лжи.

"Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили Максим Костюмов, нам в очередной раз солгал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы и их будут развозить по Украине для медиков. Я вчера была на таможне. Не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были приехать и защищать наших медиков, приехало 29 тысяч", – сказала Устинова.

Минздрав в конце апреля сообщили о закупке более 71 тысячи костюмов биозащиты китайского производства для медицинских работников. По словам замминистра Светланы Шаталовой, стоимость одного костюма составила 488 грн (издание LB.ua сообщило, что украинская компания "Текстиль-Контакт" готова была продать партию костюмов по 245 грн за штуку, но министерство выставило дополнительные требования к продукции и контракт не был подтвержден). 17 мая Степанов рассказал, что партия китайских костюмов уже прибыла в Украину, на этой неделе их должны были начать отправлять в регионы.

Устинова заявила, что Минздрав "сегодня фактически совершает преступление". По ее словам, вначале министерство закупило костюмы по завышенной цене, а затем не завезло их в Украину в полном объеме. Она утверждает, что глава министерства "ворует и убивает".

"У нас, как у парламента, есть один выход из этой ситуации: мы все сейчас должны начинать поднимать вопрос замещения министра здравоохранения. Сегодня фракция "Голос" начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности", – сказала Устинова.

Она призвала депутатов подписаться под проектом постановления.

"Если вы не подпишитесь под ним, вы станете соучастниками этого преступления", – заявила депутат.

На своем сайте "Голос" опубликовал причины, по которым, по мнению партийцев, Степанов должен уйти в отставку:

проблемы с закупками костюмов для медиков;

невыплата доплат медикам в размере 300% зарплаты;

проблемы со стартом закупки лекарств и медицинских изделий из госбюджета на 2020 год;

свертывание медицинской реформы.

"Менять министров почти ежемесячно – это неправильно, но это происходит потому, что в Офисе президента каждый раз назначают некомпетентных людей. Каждая кадровая ошибка на должности руководителя Минздрава стоит Украине жизней", – отмели в "Голосе".

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца.

Согласно закону Украины о Кабинете Министров, депутаты не могут инициировать отставку члена правительства. В ст. 18 сказано, что парламент может уволить члена Кабинета Министров по его собственной инициативе и по представлению премьера.