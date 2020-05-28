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Пляжи в Киеве раньше 7 июня не откроются – санврач

С 1 июня в Киеве разрешили открыть пляжи, однако санитарные паспорта для них к этой дате готовы не будут, отметил главный санитарный врач столицы Олег Рубан.

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Обследуются 14 пляжных зон
Обследуются 14 пляжных зон
Фото: КП "Плесо" / Facebook

1 июня в Киеве не смогут открыться пляжи из-за неготовности так называемых санитарных паспортов для них. Об этом главный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил 27 мая агентству "РБК-Украина".

По его словам, 14 пляжных зон Киева сейчас обследуют Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и управление по чрезвычайным ситуациям.

"Мероприятия уже начали, они могут проводиться семь – десять дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится седьмого – десятого числа", – объяснил Рубан.

Он также отметил, что воду в Днепре лабораторно проверить пока нет возможности из-за ее низкой температуры – 13–14 градусов вместо необходимого минимума в 17–18.

О том, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила открывать пляжи в Киеве 1 июня, сообщал 25 мая мэр столицы Виталий Кличко.

Карантин в связи с коронавирусной инфекцией ввели в Украине в марте.

Теги: Киев, паспорт, карантин, пляж, Олег Рубан, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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