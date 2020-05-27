В Киеве впервые выздоровело от COVID-19 больше, чем выявили больных

В Киеве за сутки больных коронавирусной инфекцией выявили меньше, чем от нее вылечились. Об этом 27 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Выздоровели за сутки 44 человека. То есть впервые с начала пандемии у нас за сутки выздоровело больше людей, чем заболело", – сказал он.
Кличко отметил, что коронавирусную инфекцию выявили у 12 женщин, 14 мужчин, девятилетней девочки и двух мальчиков возрасте 10 и 13 лет.
По данным мэра, за сутки в Киеве умерли три человека с COVID-19, общее число жертв инфекции в столице достигло 64.
"Сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19... Всего коронавирус одолели 442 жителя столицы", – сказал Кличко.
На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905. За сутки больше больных, чем в Киеве, зафиксировали только в Черновицкой и Ровенской областях.