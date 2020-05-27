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В Киеве впервые выздоровело от COVID-19 больше, чем выявили больных

За последние сутки в Киеве от коронавирусной инфекции скончались три человека, общее число жертв COVID-19 достигло в столице 64.

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В Киеве за сутки выявили 29 больных COVID-19
В Киеве за сутки выявили 29 больных COVID-19
Фото: ЕРА

В Киеве за сутки больных коронавирусной инфекцией выявили меньше, чем от нее вылечились. Об этом 27 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Выздоровели за сутки 44 человека. То есть впервые с начала пандемии у нас за сутки выздоровело больше людей, чем заболело", – сказал он.

Кличко отметил, что коронавирусную инфекцию выявили у 12 женщин, 14 мужчин, девятилетней девочки и двух мальчиков возрасте 10 и 13 лет.

По данным мэра, за сутки в Киеве умерли три человека с COVID-19, общее число жертв инфекции в столице достигло 64.

"Сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19... Всего коронавирус одолели 442 жителя столицы", – сказал Кличко.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905За сутки больше больных, чем в Киеве, зафиксировали только в Черновицкой и Ровенской областях.

Теги: Киев, Виталий Кличко, эпидемия, жертвы, женщины, инфекция, мальчик, мужчины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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