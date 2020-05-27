COVID-19. "Укрзалізниця" открыла продажу билетов еще на девять дальних поездов

26 мая "Укрзалізниця" начала продажу билетов на пять поездов дальнего следования, 27 мая – еще на девять. Рейсы возобновятся с 1 июня.

ГП "Укрзалізниця" открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, они отправятся в рейсы с 1 июня. Об этом 27 мая проинформировал сайт компании.

"Продажа билетов открыта на поезда №8/7 "Одесса – Харьков", №20/19 "Лисичанск – Киев", №53/54 "Днепр – Одесса", №63/64 "Харьков – Киев", №105/106 "Киев – Одесса" и №791/792 "Киев – Кременчуг", №81/82 "Харьков – Новоалексеевка", №125/126 "Киев – Константиновка" и №10/9 "Киев – Мариуполь", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" уточнили, что, в соответствии с решением Кабинета Министров, на поезд "Одесса – Харьков" продают билеты на все места, на остальные рейсы – на 50% мест.

Билеты можно приобрести онлайн, а в ближайшее время они появятся в кассах, отметили в компании.

"Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон. Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", – рассказали в "Укрзалізниці".

О возобновлении железнодорожного движения после карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, компания сообщила 26 мая. В "Укрзалізниці" анонсировали поездки пяти поездов "Интерсити+" с 1 июня.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.