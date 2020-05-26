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Первые пять поездов. "Укрзалізниця" после ослабления карантина открыла продажу билетов

1 июня поезда "Интерсити" отправятся из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог. Железнодорожное сообщение в Украине было прервано 12 марта в связи со вспышкой коронавируса.

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Билеты на скоростные поезда продаются на сайте "Укрзалізниці"
Билеты на скоростные поезда продаются на сайте "Укрзалізниці"
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+", которые отправятся в рейсы с 1 июня, сообщил 26 мая сайт компании. 

Приобрести проездные документы можно на поезда №721/722 "Киев – Харьков", №726/725 "Киев – Харьков", №763/764 "Киев – Одесса", №711/712 "Киев – Константиновка", №740/739 "Киев – Кривой Рог".

Согласно постановлению Кабинета Министров, продажа билетов открыта на 50% мест, напомнили в "Укрзалізниці".

Билеты пока можно приобрести только онлайн, работа железнодорожных касс будет восстановлена 27 мая.

"Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов. Кроме того, будет проводиться санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", – заявили в компании.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

21 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзалізниця" готова начать пассажирские перевозки с 1 июня. Сегодня он сказал, что уже на этой неделе возможно запустить все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, после них – скоростные экспрессы и ночные поезда, сообщил министр.

Теги: Укрзалізниця, карантин, Интерсити, билеты
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