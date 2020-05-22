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В "Укрзалізниці" заявили, что филиал "Пассажирская компания" покупает респираторы по ценам значительно ниже розничных

Информация о якобы переплате за респираторы, опубликованная на сайте zbk.org.ua, не соответствует действительности и основывается на выборочных фактах, заявили в "Укрзалізниці".

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В частности, респираторы FFP2 были приобретены по 36 грн за единицу (без НДС), сообщили в компании
В частности, респираторы FFP2 были приобретены по 36 грн за единицу (без НДС), сообщили в компании
Фото: depositphotos.com

Филиал "Укрзалізниці" – "Пассажирская компания" – закупает респираторы по ценам значительно ниже розничных и в соответствии с действующим законодательством. Об этом заявили 22 мая в пресс-службе предприятия.

"В частности, респираторы FFP2 были приобретены по 36 грн за единицу (без НДС), при этом в интернет-магазинах их стоимость – от 45 до 125 грн за единицу. Средства индивидуальной защиты филиал закупает для нужд линейных ведомственных больниц. Закупка 75 тыс. респираторов была объявлена 15 апреля 2020 года. На эту закупку поступили предложения трех участников, среди которых предложение ООО НПП "Стандарт" с ценой 43,20 грн с НДС за единицу. Другие участники предложили 69,00 грн с НДС и 135,00 грн с НДС", – сказано в сообщении.

Соглашение в итоге было заключено с компанией "Стандарт", отметили в пресс-службе. Предыдущие торги на закупку респираторов, объявленные 3 апреля, были отменены из-за недостатка участников, так как поступило только одно предложение – 69,60 грн с НДС за единицу.

"Информация, опубликованная на сайте zbk.org.ua об указанной закупке, не соответствует действительности, основывается на выборочных фактах. Так, например, в публикации отмечается, что общая сумма закупок составила 11,5 млн грн. Фактически, по 10 приведенным авторами закупкам продукция реализована на 2,75 млн. Также в материале есть ссылка на респираторы FFP2, которые не имеют никаких сертификатов", – отметили в "Укрзалізниці".

Компания "Стандарт" уже обратилась в АО "Укрзалізниця" с официальным письмом, в котором отмечает готовность максимально снизить цену на продукцию, подчеркнули в пресс-службе.

"Также компания сообщает, что поставки респираторов по более низким ценам для управления делами аппарата Верховной Рады Украины, Центральной избирательной комиссии, Днепропетровского областного территориального отделения АМКУ и Городской клинической больницы №21 Днепровского городского совета были помощью, ведь товар реализовывался по себестоимости в критические моменты, во избежание остановки нормального функционирования государственных органов и учреждений", – сказано в сообщении.

Другие государственные компании закупают респираторы по цене 120 грн, а иногда и более чем по 200 грн за единицу, заявили в компании.

Теги: Укрзалізниця, госзакупки
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