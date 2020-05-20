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Зеленский ожидает реформу "Укрзалізниці" через месяц – сразу после карантина

Реформа требует много сил и внимания, которые сейчас направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом и эвакуацию граждан Украины из других стран, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский: Думаю, через месяц, когда мы выйдем из этого сложного процесса, обязательно перейдем к реформированию "Укрзалізниці"
Владимир Зеленский: Думаю, через месяц, когда мы выйдем из этого сложного процесса, обязательно перейдем к реформированию "Укрзалізниці"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет реализовывать план реформирования "Укрзалізниці" сразу после окончания карантина. Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной годовщине его президентства, передает корреспондент "ГОРДОН".

"По поводу реформы "Укрзалізниці"... Это отдельное государство, "Укрзалізниця". Сменен руководитель "Укрзалізниці", там есть наблюдательный совет. У них есть на бумаге [план реформирования]. К сожалению, только на бумаге полностью реформа "Укрзалізниці", – сказал президент.

По его словам, реформа требует много сил и внимания, которые сейчас направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом и эвакуацию граждан Украины из других стран.

Зеленский отметил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий сможет вернуться к вопросу реформирования украинской железной дороги сразу после окончания карантина, что ожидается в течение месяца.

"Я не могу даже сегодня направлять ему вопросы, что там с "Укрзалізницею"... Думаю, через месяц, когда мы выйдем из этого сложного процесса, обязательно перейдем к реформированию "Укрзалізниці", – отметил Зеленский.

Теги: Укрзалізниця, реформы, Министерство инфраструктуры, Владимир Зеленский, Владислав Криклий
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