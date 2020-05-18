Коллегия Антимонопольного комитета должна поставить точку в тендерных схемах "Укрзалізниці" – СМИ

По данным профильного издания OilPoint, впервые за последние два года на тендер по закупке горюче-смазочных материалов попали новые компании.

Все участники, чьи заявки не прошли на тендер "Укрзалізниці", подали жалобы в АМКУ Фото: agropolit.com

20 мая коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины должна рассмотреть жалобы участников торгов по закупке горюче-смазочных материалов для "Укрзалізниці", пишет OilPoint.

Портал пишет, что в последние годы такие тендеры "Укрзалізниці" выигрывали киевский завод KSM и бердянский завод "Агринол", так как компания в ноябре 2017 года решением правления ввела специальные процедуры допуска, которые позволяли автоматически отсекать "лишних" участников. В 2018 году эти два предприятия получили в сумме контракты на 0,5 млрд грн.

В 2019 году два новых игрока – ООО "Корнет Холдинг" и ООО "Хилл Корпорейшн-Юкрейн" – смогли обжаловать в Антимонопольном комитете недопуск к аукционам, поэтому, пишет OilPoint, "Укрзалізниця" начала применять новый подход – участники тендеров должны предоставить доказательства, что поставляли свою продукцию заказчику в период 2015–2017 годов и акты обследования их производства.

"Вместе с тем, другие должны согласиться на потерю обеспечения исполнения договора в случае непрохождения стандарта до момента первой поставки. По оценке автора материала, если взять, к примеру, тендер ожидаемой стоимостью 130 млн грн, то эта сумма составит 5% от стоимости договора и будет колебаться в пределах 6 млн грн", – сказано в статье.

"Следует понимать, что в каждом тендере закупается пять – семь разновидностей масел и получение допусков на каждый из них требует времени, в некоторых случаях до нескольких месяцев. С учетом бюрократической системы, которая досталась нам в наследство от СССР, получение таких допусков в сокращенном времени невозможно", – сообщил неназванный собеседник OilPoint.

Фавориты прошлых закупок таким образом снова получают преимущество, но на два последних тендера "Укрзалізниці" по 130 млн грн пришло девять и 12 компаний, а предложения всех фаворитов предыдущих лет были отклонены из-за одинаковой ошибки – они предоставили технические условия на производство продукции не в полном объеме.

Все участники, чьи заявки не прошли на тендер, подали жалобы в АМКУ, пишет портал.

"В целом, несмотря на существующие очевидные проблемы, трейдеры отмечают определенный прогресс в закупочной деятельности "Укрзалізниці", о чем свидетельствует попадание новых игроков на тендеры впервые за много лет", – подчеркивает издание.

Точку в схемах закупок должно поставить заседание коллегии АМКУ по обжалованию публичных закупок, отмечают авторы статьи.