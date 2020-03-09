Имущество главы филиала "Укрзалізниці" Миняйло арестовывают по иску САП – СМИ

По данным издания Delo.ua, главу "Пассажирской компании", филиала "Укрзалізниці", Максима Миняйло подозревают в растрате денег при переплате за уголь на сумму около 30 млн грн, дело ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

На имущество главы филиала "Укрзалізниці", "Пассажирской компании", Максима Миняйло будет наложен арест по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет Delo.ua.

По данным издания, Миняйло подозревают в растрате денег "Укрзалізниці", дело ведет САП.

Автор отметил, что в январе по заявлению юристов проекта "Тисни", которые работают с журналистами программы Bihus.info, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата в особо крупных размерах). Журналисты сообщали, что в 2019 году "Укрзалізниця" переплатила 31 млн грн четырем компаниям – "НПП Бизнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення" и "Паливторг".

"Меньше чем через месяц, в начале февраля, "Экономическая правда" и издание The Page со ссылкой на свои источники сообщили о том, что НАБУ провело в "Пассажирской компании" обыски в деле о закупках угля. Сумма, которая фигурировала в этом производстве, несколько отличается – убыток оценили в 28 млн грн, фигурантами дела выступили уже упомянутая компания "Праймтехпостач" и ее аффилированная структура "Коларес Брокерс". На торгах эти компании действовали по следующей схеме: по сговору они сбивали предложения конкурентов, после чего компания-победитель отказывалась от закупки в пользу второго места", – пишет издание.

Автор статьи со ссылкой на данные портала "Судебная власть" отмечает, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 5 марта рассмотрела вопрос об аресте имущества Миняйло по этому производству.

"На портале "Судебная власть" доступны пока только номер дела в суде (991/1241/20 от 24.02.2020) и номер производства Апелляционной палаты (11-сс/991/189/20). Поэтому какого именно эпизода – на 31 млн грн или на 28 млн грн – касается решение и уголовное производство в целом, сказать сложно. Также известно, что ранее решение об аресте имущества, по всей видимости, принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда и адвокаты Миняйло оспорили это решение в апелляции", – сказано в материале.

The Page также писало, что, по версии следствия, к этой схеме могли быть причастны начальник отдела материально-технического обеспечения Виктор Романчук и ведущий инженер отдела Надежда Верниченко, заместитель председателя тендерного комитета Артем Олейник и секретарь тендерного комитета Иван Саакян.

Delo.ua подчеркивает, что перед своим увольнением экс-глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов продлил Миняйло контракт еще на год. По данным источников издания, после этого чиновник стал привлекать к теневым схемам представителей подопечных компаний, заводов и депо.

"Суть "предложения" состояла в следующем. "Внутренние" предприятия "Укрзалізниці" имеют приоритет при поставке товаров, работ и услуг для самой железной дороги и могут продавать их без тендеров, как своему акционеру. Миняйло посчитал, что этой "лазейкой" можно воспользоваться и предложил предприятиям и депо стать "внутренними прокладками", то есть закупать на них по завышенным ценам товары, услуги и работы для "Укрзалізниці", а затем перепродавать, оставляя "маржу" на предприятиях сферы влияния "пассажирского" филиала. Это прямое нарушение закона, поскольку перепродавать что-либо таким компаниям запрещается, они могут поставлять "Укрзалізниці" лишь готовую продукцию", – сказано в материале.