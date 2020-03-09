Имущество главы филиала "Укрзалізниці" Миняйло арестовывают по иску САП – СМИ

На имущество главы филиала "Укрзалізниці", "Пассажирской компании", Максима Миняйло будет наложен арест по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет Delo.ua.
По данным издания, Миняйло подозревают в растрате денег "Укрзалізниці", дело ведет САП.
Автор отметил, что в январе по заявлению юристов проекта "Тисни", которые работают с журналистами программы Bihus.info, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата в особо крупных размерах). Журналисты сообщали, что в 2019 году "Укрзалізниця" переплатила 31 млн грн четырем компаниям – "НПП Бизнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення" и "Паливторг".
"Меньше чем через месяц, в начале февраля, "Экономическая правда" и издание The Page со ссылкой на свои источники сообщили о том, что НАБУ провело в "Пассажирской компании" обыски в деле о закупках угля. Сумма, которая фигурировала в этом производстве, несколько отличается – убыток оценили в 28 млн грн, фигурантами дела выступили уже упомянутая компания "Праймтехпостач" и ее аффилированная структура "Коларес Брокерс". На торгах эти компании действовали по следующей схеме: по сговору они сбивали предложения конкурентов, после чего компания-победитель отказывалась от закупки в пользу второго места", – пишет издание.
Автор статьи со ссылкой на данные портала "Судебная власть" отмечает, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 5 марта рассмотрела вопрос об аресте имущества Миняйло по этому производству.
"На портале "Судебная власть" доступны пока только номер дела в суде (991/1241/20 от 24.02.2020) и номер производства Апелляционной палаты (11-сс/991/189/20). Поэтому какого именно эпизода – на 31 млн грн или на 28 млн грн – касается решение и уголовное производство в целом, сказать сложно. Также известно, что ранее решение об аресте имущества, по всей видимости, принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда и адвокаты Миняйло оспорили это решение в апелляции", – сказано в материале.
The Page также писало, что, по версии следствия, к этой схеме могли быть причастны начальник отдела материально-технического обеспечения Виктор Романчук и ведущий инженер отдела Надежда Верниченко, заместитель председателя тендерного комитета Артем Олейник и секретарь тендерного комитета Иван Саакян.
Delo.ua подчеркивает, что перед своим увольнением экс-глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов продлил Миняйло контракт еще на год. По данным источников издания, после этого чиновник стал привлекать к теневым схемам представителей подопечных компаний, заводов и депо.
"Суть "предложения" состояла в следующем. "Внутренние" предприятия "Укрзалізниці" имеют приоритет при поставке товаров, работ и услуг для самой железной дороги и могут продавать их без тендеров, как своему акционеру. Миняйло посчитал, что этой "лазейкой" можно воспользоваться и предложил предприятиям и депо стать "внутренними прокладками", то есть закупать на них по завышенным ценам товары, услуги и работы для "Укрзалізниці", а затем перепродавать, оставляя "маржу" на предприятиях сферы влияния "пассажирского" филиала. Это прямое нарушение закона, поскольку перепродавать что-либо таким компаниям запрещается, они могут поставлять "Укрзалізниці" лишь готовую продукцию", – сказано в материале.