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Зеленский вызвал министра инфраструктуры в Кременчуг, бизнес которого пожаловался на "Укрзалізницю"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на вагоностроительный завод в Кременчуге министр инфраструктуры Владислав Криклий должен прибыть с готовой моделью решения проблемы местного бизнеса.

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Зеленский (на фото второй справа) находился с визитом в Полтавской области
Зеленский (на фото второй справа) находился с визитом в Полтавской области
Фото: president.gov.ua

5 марта во время визита в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вызвал в Кременчуг министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Перед этим выступил руководитель Крюковского вагоностроительного завода в Кременчуге Владимир Приходько и пожаловался Зеленскому на срыв контракта на поставку для "Укрзалізниці" дизель-поездов и пассажирских вагонов. По версии Приходько, "Укрзалізниця" обвинила участников тендера на поставку вагонов в картельном сговоре, а Антимонопольный комитет Украины в течение полугода рассматривает обращение госкомпании.

"Завтра мы приезжаем к вам [на предприятие], я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения вопроса", – подчеркнул Зеленский.

4 марта Верховная Рада утвердила кандидатуры 13 украинских министров по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля. Криклий сохранил свою должность.

Теги: Укрзалізниця, Кременчуг, бизнес, тендер, Полтавская область, Антимонопольный комитет, Владимир Зеленский, вагоны, Владислав Криклий, визит
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