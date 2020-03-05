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Нардеп Соболев заявил, что Зеленский признал ошибку Геруса с открытием импорта электроэнергии из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 марта, что об импорте заграничного угля и электроэнергии не может быть речи, когда украинские шахтеры не защищены государством. Нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев считает, что таким образом глава государства признал ошибочными правки в законодательство, которые инициировал нардеп от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус.

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Сергей Соболев: Вы готовы к энергетической реформе?
Сергей Соболев: Вы готовы к энергетической реформе?
Фото: rbc.ua

Открытие импорта электроэнергии из России, которое инициировал председатель энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, было ошибкой, и это фактически признал во вчерашнем выступлении в парламенте президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил в Раде нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев, сообщает "РБК-Украина".

"Вы готовы к энергетической реформе? Мы понимаем, что 54% сегодня обеспечивает "Энергоатом". Легче всего сейчас за счет "Энергоатома" положить энергетику, еще и разрешив то, что сделал господин Герус, о чем откровенно сказал президент, открыть рынок для России, для завоза сюда дешевой дотационной российской электроэнергии. Вы готовы это остановить?" – сказал Соболев.

Зеленский накануне заявил, что об импорте заграничного угля и электроэнергии не может быть речи, когда украинские шахтеры не защищены государством.

"Скажите мне, пожалуйста, о каком импорте какой электроэнергии или угля может идти речь, когда наши шахтеры не защищены государством, Украиной? Это тысячи шахтеров и это их семьи", – сказал президент

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". 

Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента работы Рады. "Українські новини" 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

Теги: Россия, энергетика, Сергей Соболев, импорт, электроэнергия, Энергоатом, законодательство, Владимир Зеленский, Слуга народа
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