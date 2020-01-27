Кабинет Министров уволил троих вице-президентов "Энергоатома"

Кабинет Министров Украины уволил трех вице-президентов госпредприятия “НАЭК “Энергоатом“. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Кабмина.
В частности, должности лишились Александр Шавлаков (работал первым вице-президентом НАЭК с марта 2011 года), Владимир Пышный (работал вице-президентом НАЭК с февраля 2004 года с двухмесячным перерывом на должности замглавы Минтопэнерго в 2006-м) и Айдин Айсин (работал вице-президентом НАЭК с июня 2010 года).
27 ноября 2019 года Кабмин уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, назначив врио президента НАЭК гендиректора Ровенской АЭС Павла Павлишна.
Позже в Минэнерго назвали причины увольнения Недашковского — неэффективный менеджмент, подозрение в растрате государственных средств, факты бесхозяйственности при закупках, несоблюдение графика ремонтов энергоблоков, постоянное невыполнение финансовых планов, значительное увеличение расходов на обслуживание кредитов и невыполнение условия договоров с ЕБРР и "Евроатомом".
6 декабря Недашковский решил обжаловать в Окружном админсуде Киева свое увольнение.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%, сказано на сайте предприятия.