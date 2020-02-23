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Поезд из Киева в Москву оказался самым прибыльным в 2019 году – "Укрзалізниця"

Из пяти самых прибыльных направлений "Укрзалізниці" на международном направлении три следуют в Москву, один – в Перемышль и один – в Санкт-Петербург.

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В 2019 году "Укрзалізниця" продала 253 530 билетов на поезд "Киев Москва"
В 2019 году "Укрзалізниця" продала 253 530 билетов на поезд "Киев – Москва"
Фото: ЕРА (архив)

Больше все прибыли на международных направлениях в 2019 году "Укрзалізниця" получила с продажи билетов на рейс Киев – Москва. Об этом в компании сообщили в ответ на запрос агентства "Українські новини".

Согласно ответу, в 2019 году "Укрзалізниця" реализовала 253 530 мест из 339 414 предложенных в этом направлении и заработала 145,2 млн грн.

На втором и третьем местах по доходности среди международных поездов тоже рейсы в Россию: Кривой Рог – Москва с показателем в 95,7 млн грн (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708) и Одесса – Москва с показателем в 54,9 млн грн (из предложенных 140 518 мест реализовано 116 146).

Четвертое место занял рейс в Польшу – это Одесса – Перемышль с доходностью в 22,2 млн грн (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом – Киев – Санкт-Петербург с годовой прибылью в 16 млн грн (из 57 432 мест реализовано 33 081).

При этом самыми убыточными направлениями названо Хмельницкий – Москва с убытками 4,5 млн грн (из 91 767 мест продано 54 656) и Львов – Перемышль с 3 млн грн убытка (из 30 816 мест продано 15 580).

Наиболее доходным в 2019 году на внутренних направлениях стал рейс Киев – Одесса с показателем прибыли в 74,5 млн грн (из 427 104 мест реализовано 387 177).

На втором месте Киев – Львов с 56 млн грн (из 392 582 реализовано 333 313), на третьем – Днепр – Киев с 55,7 млн грн (из 407 996 реализовано 383 520), на четвертом – Харьков – Киев с 47, 4 млн грн (из 385 362 реализовано 325 237), на пятом – Киев – Запорожье с 33,7 млн грн (из 220 712 реализовано 197 065).

В первом полугодии 2019 года в первую пятерку самых прибыльных поездов на международном направлении входили рейсы, следующие в Москву из Киева, Одессы, Львова, Кривого Рога и Днепра.

С 2015 года между Украиной и Россией прекращено прямое авиасообщение.

Кроме того, в Украине продолжается дискуссия о необходимости ограничения автобусного и железнодорожного сообщения с РФ. Эту идею, в частности, поддерживал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Теги: Россия, Киев, Львов, Украина, Одесса, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкий, Москва, Укрзалізниця, Санкт-Петербург, Днепр, доходы, железная дорога, прибыль, Перемышль, поезд
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