Антикоррупционный суд арестовал 301 млн грн, которые компания экс-министра времен Януковича хотела взыскать с "Укрзалізниці"

В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что арестовано 1000 вагонов, приобретенных компанией за незаконно полученные средства.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал 301 млн грн, которые хотела взыскать компания министра доходов и сборов Александра Клименко времен президентства Виктора Януковича с "Укрзалізниці". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы Национального бюро совместно с САП обеспечили наложение ареста на 301 млн грн, которые пыталась взыскать с АО "Укрзалізниці" компания, аффилированная с бывшим министром доходов и сборов, подозреваемым в нанесении более 100 млрд грн убытков государству. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд в начале мая 2020 года", – говорится в заявлении.

В пресс-службе сообщили, что также суд арестовал 1000 вагонов, приобретенных компанией за незаконно полученные средства.

Имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ориентировочная стоимость вагонов составляет более 500 млн грн.

Согласно материалам следствия, Клименко в период 2012–2013 годов, "находясь в составе возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий".

Экс-министру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

13 мая ВАКС отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который с 2014 года скрывается в России.

О заочном аресте Клименко Генпрокуратура Украины (сейчас – Офис генпрокурора) сообщила 19 августа 2019 года.