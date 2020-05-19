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Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра Клименко

Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко был заочно арестован 19 августа 2019 года в деле о завладении средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн.

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ВАКС отменил заочный арест Клименко, подозреваемого в присвоении более 3 млрд грн
ВАКС отменил заочный арест Клименко, подозреваемого в присвоении более 3 млрд грн
Фото: Успішна країна / Facebook

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который с 2014 года скрывается в России. Решение было принято 13 мая по жалобе защиты Клименко (в Едином госреестре судебных решений опубликована резолютивная часть определения).

О заочном аресте Клименко Генпрокуратура Украины (сейчас – Офис генпрокурора) сообщила 19 августа 2019 года.

Согласно материалам следствия, Клименко в период 2012–2013 годов, "находясь в составе возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий".

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве также заявляли, что адвокаты подозреваемого не являлись на заседания "с целью затягивания и срыва судебного процесса", поэтому суд привлек для защиты экс-министра адвоката из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

С чем связана отмена меры пресечения, из резолютивной части определения неясно.

Клименко был министром доходов и сборов Украины с декабря 2012-го по февраль 2014 года, после чего покинул Украину и, по данным украинских спецслужб, скрывается в РФ.

Теги: Украина, Александр Клименко, бюджет, арест, доходы, следствие, растрата, Высший антикоррупционный суд Украины, Офис генпрокурора
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