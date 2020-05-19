В антикоррупционном суде объяснили отмену заочного ареста экс-министра Клименко

В Высшем антикоррупционном суде отметили, что для заочного ареста экс-министра Александра Клименко необходимо, чтобы он находился в статусе подозреваемого и его объявили в международный розыск.

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, так как обвинение не представило доказательств объявления экс-чиновника в международный розыск. Об этом 19 мая говорится в комментарии судьи-спикера Апелляционной палаты ВАКС Инны Калугиной, опубликованном на сайте суда.

В ВАКС отмечают, что, согласно закону, для заочного ареста необходимо, чтобы человек находился в статусе подозреваемого и его объявили в международный розыск. Первое требование было выполнено, сообщили в суде.

"Вместе с тем суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск", – говорится в сообщении.

Суд установил, что 10 июня 2019 года прокурор военной прокуратуры действительно принял постановление, которым объявил экс-министра в международный розыск.

Однако, как объяснили в ВАКС, сторона обвинения не приобщила никаких доказательств, свидетельствующих о реализации этого постановления, например о внесении сведений об объявлении подозреваемого в международный розыск в Единый реестр досудебных расследований и направлении запроса об объявлении в розыск в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине.

13 мая ВАКС отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который с 2014 года скрывается в России.

О заочном аресте Клименко Генпрокуратура Украины (сейчас – Офис генпрокурора) сообщила 19 августа 2019 года.

Согласно материалам следствия, Клименко в период 2012–2013 годов, "находясь в составе возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий".

Экс-министру объявили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.