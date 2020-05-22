НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзалізниці"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у директора по инфраструктуре "Укрзалізниці" Романа Веприцкого, сообщает НВ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у служебных лиц АО "Укрзалізниця" и представителей ряда частных компаний. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц "Укрзалізниці" при осуществлении закупок программного обеспечения для электронного приобретения билетов сообщения Киев – Борисполь", – заявили в НАБУ.

По информации НВ, обыски проводятся у директора по инфраструктуре "Укрзалізниці" Романа Веприцкого. В 2017–2019 годах он был и.о. директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а в 2019–2020 годах – директором филиала.

Расследование продолжается с декабря 2018 года. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что руководство "Укрзалізниці" помогает правоохранителям в проведении расследования.

Рейс из Киева в аэропорт Борисполь "Укрзалізниця" запустила 30 ноября 2018 года. Поезда курсировали в режиме 24/7, на маршруте экспресс с остановкой на станции Дарница. Пассажиров возили рельсовые автобусы Pesa Bydgoszcz SA, которые вмещают 120 человек каждый. Стоимость проезда – 80 грн.

По данным ZN.UA, в "Укрзалізниці", имея билетный сервис booking.uz.gov.ua, разработанный еще в 2017 году за 6,5 млн грн, решили, что "Бориспольскому экспрессу" нужен собственный билетный сервис. И оценили его в 21 млн грн, что в три с половиной раза дороже, чем сервис для остальных маршрутов страны.