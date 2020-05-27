В ВСУ зафиксирована третья смерть от COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных силах Украины 25 мая зафиксирована третья смерть от COVID-19. Об этом сегодня в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что сотрудник ВСУ болел с 11 мая и при этом лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился в городскую больницу Каменка-Бугского района Львовской области. В тот же день он прошел экспресс-тест на COVID-19, результат которого был отрицательным.

Больной получал необходимое лечение, однако из-за отсутствия положительной динамики 22 мая его направили во Львовскую туберкулезную больницу. Там провели лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого COVID-19 у сотрудника ВСУ был подтвержден посмертно.

Всего за прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано четыре новых случая COVID-19, в том числе и указанный летальный.

По состоянию на 7.00 27 мая коронавирусом в ВСУ инфицированы 57 человек.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.