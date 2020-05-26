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Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 27 тыс., инфицированных – более 236 тыс.

За последнюю неделю в Испании от коронавирусной инфекции скончалось 35 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. Ведомство прекратило публиковать данные о летальных исходах за день.

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Испания занимает пятое место в мире по числу инфицированных коронавирусом
Испания занимает пятое место в мире по числу инфицированных коронавирусом
Фото: EPA

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Испании увеличилось до 236 259, сообщило вечером 26 мая министерство здравоохранения страны. 

Это на 856 больше, чем накануне, но, как объяснили в ведомстве, за последние сутки коронавирус выявили у 194 человек. Остальные были учтены за предыдущие дни, отметило издание El País

В официальной статистике учитываются только случаи, подтвержденные методом ПЦР-тестирования; положительные тесты на антитела в статистику не включены.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Испании скончалось 27 117 человек, из них 35 – за последнюю неделю (министерство прекратило публиковать данные о летальных случаях за сутки). В целом в отчете добавилось 283 новых летальных исхода, но, как объяснил директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо Симон, большинство этих смертей было зафиксировано раньше, их внесли в официальную статистику после изучения данных из регионов. Он сказал, что процесс пересмотра данных будет продолжаться в течение нескольких дней.

25 мая министерство здравоохранения Испании пересмотрело в сторону уменьшения общее количество жертв пандемии, сократив их на 1918, проинформировала газета El País. Симон сказал, что в некоторых случаях информация дублировалась или не находила подтверждения. Например, местные власти сообщили, что пациент умер от коронавирусной инфекции, хотя ему не проводили ПЦР-тестирование.

Власти считают, что на самом деле коронавирусной инфекцией уже могли переболеть около 2,3 млн жителей страны. По данным исследования, которое стартовало в конце апреля, около 26% инфицированных коронавирусом испанцев были бессимптомными носителями.

20 мая парламент Испании пятый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения). Оно будет действовать до 7 июня. Но с конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти ослабляют карантин. В конце июня правительство Испании планирует восстановить внутренний туризм и открыть границы для иностранных туристов. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 5,5 млн человек, более 348,2 тыс. из них умерли, а 2,26 млн вылечились.

Испания сейчас занимает пятое место в мире по числу инфицированных жителей и летальных случаев.

Теги: Испания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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