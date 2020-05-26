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День Киева впервые проведут в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса

Все праздничные мероприятия 31 мая, в День города, будут транслироваться в социальных сетях и на канале "Киев".

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Из-за ограничения массовых мероприятий киевляне приобщатся к празднику виртуально
Из-за ограничения массовых мероприятий киевляне приобщатся к празднику виртуально
Фото: pixabay.com

День Киева 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн-формате из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19, сообщил 26 мая официальный портал столицы.

Праздничная программа будет транслироваться в эфире телеканала "Киев". Зрители увидят "Пробег под каштанами", телевикторину и концерты групп [О], On I Ona, Adam, "Нумер 482", Green Grey. Концерты можно будет увидеть онлайн – в соцсетях и на официальных сайтах киевских музыкантов.

30-го или 31 мая в 20.00 актеры театра оперы и балета для детей и юношества покажут музыкальное приветствие с балкона фасада театра.

В День города в Киеве начнется сезон работы фонтанов, который отложили на конец мая в связи с карантинными ограничениями, отметили в мэрии.

День Киева празднуется в последнее воскресенье мая с 1982 года. Первое празднование было приурочено к 1500-летию города.

В Киеве с начала пандемии зафиксировано 2710 случаев COVID-19, умер 61 человек, 393 вылечились.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

Теги: Киев, День города, карантин, массовые мероприятия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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