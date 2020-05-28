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В Киеве COVID-19 подтвердили за сутки у 54 человек, никто не умер

По данным мэра Киева Виталия Кличко, коронавирусную инфекцию выявили за последние сутки у 64 человек, в том числе у годовалой девочки и двухлетнего мальчика.

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В Киеве 2793 подтвержденных случаев COVID-19
В Киеве 2793 подтвержденных случаев COVID-19
Фото: ЕРА

В Киеве за сутки коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 64 человек. Об этом 28 мая на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 54 человека, 11 из них – медики. На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сказал мэр.

По его данным, среды выявленных за последние сутки больных – девочки в возрасте один и 11 лет, а также пять мальчиков в возрасте от двух до 17 лет.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел... Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус одолели 506 жителей города", – отметил Кличко.

За последние сутки в Киеве не зафиксировано смертей, связанных с коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Теги: Киев, Виталий Кличко, мальчик, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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