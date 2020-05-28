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Вирусолог об открытии детских садов в Украине: Мне неспокойно

Дети, как правило, переносят коронавирусную инфекцию без ярко выраженной клинической картины; при этом именно детсады в Украине всегда были местом распространения респираторных заболеваний, сказала вирусолог Алла Мироненко.

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Детсады в Украине были закрыты с середины марта в связи с карантином
Детсады в Украине были закрыты с середины марта в связи с карантином
Фото: depositphotos.com

Открытие метрополитенов и запуск общественного транспорта в рамках смягчения карантина в Украине не несет такого риска, как возобновление работы детских садов. Об этом в интервью НВ, которое опубликовано 28 мая, сказала заведующая кафедрой респираторных заболеваний Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского Алла Мироненко.

"Тут мне неспокойно. Потому что дети, как правило, болеют без ярко выраженной клинической картины. А дома их ждут взрослые, не всегда молодые и здоровые", – сказала специалист.

Власти Украины апеллировали к опыту западных стран, где также на фоне снижения заболеваемости COVID-19 разрешили работу детсадов. Однако в Украине совершенно иные условия, настаивает Мироненко.

"В той же Германии один воспитатель на троих детей. Но у нас же такого не будет. Детсады всегда были тем местом, откуда болезни распространяются, даже без пандемии нового вируса. Циркуляция респираторных заболеваний – бич детских садов", – подчеркнула завкафедрой.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин. В его рамках в большинстве регионов 25 мая открылись детские сады.

Теги: транспорт, Украина, карантин, инфекция, детские сады, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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