За сутки коронавирус в Украине выявили у 429 человек

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 429 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
Этот показатель меньше, чем вчерашний – 477 человек.
Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 811.
От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 679 украинцев (+10 за сутки), вылечилось 8934 больных (+495 за сутки).
Количество новых случаев, подтвержденных за сутки, снова меньше числа пациентов, которым удалось выздороветь.
По регионам ситуация с коронавирусом такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 29 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 810 331 человек. Жертвами COVID-19 стали 360 332 человека, выздоровели 2 416 528.