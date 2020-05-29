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За сутки коронавирус в Украине выявили у 429 человек

В Украине коронавирус подтвердили у 22 811 человек, в том числе у 429 – за последние сутки. Умерло за этот период 10 украинцев, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Число выздоровевших от COVID-19 уже несколько дней превышает число заболевших
Число выздоровевших от COVID-19 уже несколько дней превышает число заболевших
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 429 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Этот показатель меньше, чем вчерашний – 477 человек.

Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 811.

От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 679 украинцев (+10 за сутки), вылечилось 8934 больных (+495 за сутки).

Количество новых случаев, подтвержденных за сутки, снова меньше числа пациентов, которым удалось выздороветь.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

  • Винницкая область – 957;
  • Волынская область – 863;
  • Днепропетровская область – 930;
  • Донецкая область – 158;
  • Житомирская область – 694;
  • Закарпатская область – 1147;
  • Запорожская область – 431;
  • Ивано-Франковская область – 1360;
  • Киев – 2849;
  • Киевская область – 1535;
  • Кировоградская область – 503;
  • Луганская область – 46;
  • Львовская область – 1563;
  • Николаевская область – 284;
  • Одесская область – 878;
  • Полтавская область – 268;
  • Ровенская область – 1628;
  • Сумская область – 167;
  • Тернопольская область – 1145;
  • Харьковская область – 1011;
  • Херсонская область – 177;
  • Хмельницкая область – 407;
  • Черкасская область – 401;
  • Черновицкая область – 3259;
  • Черниговская область – 150.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.   

По состоянию на утро 29 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 810 331 человек. Жертвами COVID-19 стали 360 332 человека, выздоровели 2 416 528.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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