За сутки коронавирус в Украине выявили у 429 человек

В Украине коронавирус подтвердили у 22 811 человек, в том числе у 429 – за последние сутки. Умерло за этот период 10 украинцев, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Число выздоровевших от COVID-19 уже несколько дней превышает число заболевших Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 429 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Этот показатель меньше, чем вчерашний – 477 человек.

Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 811.

От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 679 украинцев (+10 за сутки), вылечилось 8934 больных (+495 за сутки).

Количество новых случаев, подтвержденных за сутки, снова меньше числа пациентов, которым удалось выздороветь.

По регионам ситуация с коронавирусом такая:

Винницкая область – 957;

Волынская область – 863;

Днепропетровская область – 930;

Донецкая область – 158;

Житомирская область – 694;

Закарпатская область – 1147;

Запорожская область – 431;

Ивано-Франковская область – 1360;

Киев – 2849;

Киевская область – 1535;

Кировоградская область – 503;

Луганская область – 46;

Львовская область – 1563;

Николаевская область – 284;

Одесская область – 878;

Полтавская область – 268;

Ровенская область – 1628;

Сумская область – 167;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 1011;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 407;

Черкасская область – 401;

Черновицкая область – 3259;

Черниговская область – 150.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 29 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 810 331 человек. Жертвами COVID-19 стали 360 332 человека, выздоровели 2 416 528.