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COVID-19 в Британии. В стране 377 летальных исходов за сутки

Общее количество умерших от коронавируса в Соединенном Королевстве выросло до 37 837 человек.

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В Великобритании обнародовали новые данные о заболеваемости и смертности
В Великобритании обнародовали новые данные о заболеваемости и смертности
Фото: EPA

За прошедшие 24 часа в Великобритании зарегистрировано 377 летальных исходов коронавирусного заболевания, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве скончалось 37 837 человек. Коронавирусная инфекция подтверждена у 269 127 человек (у 1887 из них диагноз подтвержден за последние сутки).

Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.

По подсчетам издания Financial Times, в Великобритании самая высокая смертность среди всех стран, где публикуют "высококачественные данные по заболеваемости". В сравнении учитывали информацию от 19 государств.

В СМИ добавили, что на данном этапе пандемии это самый высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, публикующей всесторонние качественные данные, в том числе США, Италии, Испании и Бельгии. По увеличению числа смертей в сравнении со средним уровнем смертности Британия также опережает все остальные европейские страны, уступая по этому показателю в мире только США, отмечают авторы статьи.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,92 млн человек, из них 357,3 тыс. умерли, более 2,38 млн вылечились.

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, coronavirus
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