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В Италии более 150 тыс. человек излечились от COVID-19

Из итальянских больниц за сутки выписалось 3,5 тыс. человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончалось 70 пациентов.

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В Италии становится все меньше пациентов с коронавирусом
В Италии становится все меньше пациентов с коронавирусом
Фото: ЕРА

3503 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки выписались из больниц Италии. Об этом 28 мая сообщило министерство здравоохранения страны.

Накануне этот показатель равнялся 2443. Всего в Италии полностью выздоровело 150 604 человека. В активной фазе заболевания находится 47 986 итальянцев.

За 24 часа умерло 70 человек – на 47 меньше, чем накануне. Общее количество жертв эпидемии составило 33 142 (третье место в мире).

Коронавирус подтвердили у 231 732 человек (+593 за сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 5,925 млн человек, более 357,5 тыс. из них умерли, а 2,38 млн вылечились.

Теги: Италия, эпидемия, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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