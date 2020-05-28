Во Франции депутат парламента умер от коронавируса

Депутат Национальной ассамблеи Франции Клод Гоасген в возрасте 75 лет умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Член парламента Франции умер от последствий инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает RTL.

Депутату Национальной ассамблеи (нижней палаты французского парламента), представителю партии "Республиканцы" Клоду Гоасгену было 75 лет.

По информации издания, Гоасген попал в больницу в марте, став одним из первых французских политиков, заболевших COVID-19. 22 дня он находился в реанимации.

Причиной смерти называют остановку сердца от осложнений, вызванных COVID-19.

"С большой грустью мы сообщаем о смерти Клода Гоасгена, которая произошла сегодня в девять часов утра после остановки сердца", – сообщается на странице политика в Twitter.

C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Claude Goasguen survenu ce matin à 9h des suites d’un arrêt cardiaque pic.twitter.com/rDANePFBQn — Claude Goasguen (@ClaudeGoasguen) May 28, 2020

Как пишет actuParis, Гоасген участвовал в политической жизни Франции много лет. В 1980-х годах Клод Гоасген сблизился с Жаком Шираком, мэром Парижа. В 1983 году он был избран советником Парижа и был помощником своего наставника с 1989-го по 1995 год. Впервые в Совет Парижа его избрали в 1993 году, после чего постоянно переизбирали. Также, был мэром 16-го округа Парижа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,7 млн, из них более 2,37 млн вылечились, а 356,2 тыс. умерли.

Во Франции с начала вспышки инфицировано 183 038 человек, 66 702 вылечились, 38 599 умерли.