Минздрав не рекомендует выходить на работу людям старше 60 лет – Степанов

Люди старше 60 лет подлежат самоизоляции, если они не являются работниками критической инфраструктуры и органов власти, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам старше 60 лет выходить на работу. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска – старше 60 лет", – отметил Степанов.

Он напомнил, что исключение составят только работники критической инфраструктуры и органов власти.

Министр подчеркнул, что эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдение установленных правил: масочный режим, использование антисептиков и социальная дистанция.

"Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться в самоизоляции", – добавил Степанов.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин.