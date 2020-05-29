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В конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья зарегистрировалось 28 человек

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ему не важна фамилия человека, который будет определен победителем в конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья, главное, чтобы этот человек мог построить эффективную работу службы.

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Степанов: Сегодня будет определен способ и место проведения собеседования
Степанов: Сегодня будет определен способ и место проведения собеседования
Фото: Максим Степанов / Facebook

В конкурсе на должность главы Национальной службы здоровья зарегистрировалось уже 28 человек. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что НСЗУ является одной из основных структур в вопросе финансирования системы медицины, учреждений здравоохранения. 

Степанов напомнил, что с 1 апреля все больницы страны, кроме учреждений первичного звена, финансируются службой по заключенным контрактам.

"Поэтому должность главы НСЗУ очень важна в системе здравоохранения... Согласно соответствующим решениям Кабмина, был объявлен добор на главу НСЗУ", – сказал министр.

По его словам, в течение сегодняшнего дня будет определен способ и место проведения собеседования с потенциальным главой НСЗУ. После этого глава Минздрава определится с кандидатурой и вынесет ее на рассмотрение правительства.

"Хотел бы отметить, что мне не интересна фамилия человека, который будет определен победителем. Для меня главное, чтобы этот человек был максимально эффективным и мог нормально построить работу НСЗУ", – добавил Степанов.

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья.

Министерство здравоохранения Украины продлило отбор кандидатов на должность главы НСЗУ.

Теги: правительство, Минздрав, Максим Степанов, больницы, финансирование, Национальная служба здоровья
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