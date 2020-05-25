Минздрав Украины продлил отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья

Кандидаты на должность главы Национальной службы здоровья Украины смогут подать заявки до 27 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство здравоохранения Украины продлило отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает 25 мая пресс-служба ведомства.

Теперь кандидаты на должность главы НСЗУ смогут подать заявки до 27 мая.

"Решением правительства был объявлен отбор на должность председателя Национальной службы здоровья Украины начиная с 22 мая, а конечный срок принятия документов был сегодня в 18.00. Но мы получили соответствующие просьбы от людей, которые не успевают подать документы, поэтому мы продлили конечный срок до среды, 27 мая. Такое продление разрешено законодательством", – сказал Степанов.

По его словам, НСЗУ отыгрывает важную роль в реформировании украинской системы здравоохранения, так как все средства на финансирование больниц и медиков проходят через контракты, заключенные с данной службой.

"Это должность государственного служащего категории "А". Поэтому все желающие, имеющие такой опыт, которые соответствуют требованиям и считают, что способны управлять таким учреждением, пожалуйста, можете подавать документы", – заявил Степанов.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья.