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Минздрав Украины продлил отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья

Кандидаты на должность главы Национальной службы здоровья Украины смогут подать заявки до 27 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов: Такое продление разрешено законодательством
Степанов: Такое продление разрешено законодательством
Фото: moz.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины продлило отбор кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает 25 мая пресс-служба ведомства.

Теперь кандидаты на должность главы НСЗУ смогут подать заявки до 27 мая.

"Решением правительства был объявлен отбор на должность председателя Национальной службы здоровья Украины начиная с 22 мая, а конечный срок принятия документов был сегодня в 18.00. Но мы получили соответствующие просьбы от людей, которые не успевают подать документы, поэтому мы продлили конечный срок до среды, 27 мая. Такое продление разрешено законодательством", – сказал Степанов.

По его словам, НСЗУ отыгрывает важную роль в реформировании украинской системы здравоохранения, так как все средства на финансирование больниц и медиков проходят через контракты, заключенные с данной службой.

"Это должность государственного служащего категории "А". Поэтому все желающие, имеющие такой опыт, которые соответствуют требованиям и считают, что способны управлять таким учреждением, пожалуйста, можете подавать документы", – заявил Степанов.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья.

Теги: Украина, реформы, медики, Минздрав, Максим Степанов, Национальная служба здоровья
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