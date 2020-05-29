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К смягчению карантина не готовы четыре области – Минздрав Украины

Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области пока не могут перейти ко второму этапу смягчения карантина, сообщило Министерство здравоохранения.

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Карантин в Украине постепенно смягчают с 11 мая
Карантин в Украине постепенно смягчают с 11 мая
Фото: EPA

По состоянию на 29 мая четыре области в Украине не готовы ко второму этапу смягчения карантина, сообщило Министерство здравоохранения. 

Это Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. 

В Минздраве напомнили, что переход областей ко второму этапу смягчения возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области трем критериям, а именно:

  • инцидентность, то есть количество новых случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю на 100 тыс. населения, оно не должно превышать 12;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 (должна составлять менее 50%);
  • охват тестированием на коронаврус методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа, он должен быть не ниже уровня инцидентности, то есть в течение недели превышать 12 на 100 тыс. населения. 

Показатели инцидентности не соответствуют определенным критерием во Львовской (12,86), Ровенской (26,46) и Черновицкой (39,28) областях. В Донецкой области меньшее, чем определено Минздравом, количество тестирований на коронавирус (8,34).

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчениеГражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. 

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 

По состоянию на 29 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 811 человек, из них 679 умерли, а 8934 вылечились.

Теги: Министерство здравоохранения, Ровенская область, Донецкая область, Львовская область, Черновицкая область, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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