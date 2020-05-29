К смягчению карантина не готовы четыре области – Минздрав Украины

Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области пока не могут перейти ко второму этапу смягчения карантина, сообщило Министерство здравоохранения.

Карантин в Украине постепенно смягчают с 11 мая Фото: EPA

По состоянию на 29 мая четыре области в Украине не готовы ко второму этапу смягчения карантина, сообщило Министерство здравоохранения.

Это Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

В Минздраве напомнили, что переход областей ко второму этапу смягчения возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области трем критериям, а именно:

инцидентность, то есть количество новых случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю на 100 тыс. населения, оно не должно превышать 12;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 (должна составлять менее 50%);

охват тестированием на коронаврус методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа , он должен быть не ниже уровня инцидентности, то есть в течение недели превышать 12 на 100 тыс. населения.

Показатели инцидентности не соответствуют определенным критерием во Львовской (12,86), Ровенской (26,46) и Черновицкой (39,28) областях. В Донецкой области меньшее, чем определено Минздравом, количество тестирований на коронавирус (8,34).