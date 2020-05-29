К смягчению карантина не готовы четыре области – Минздрав Украины

По состоянию на 29 мая четыре области в Украине не готовы ко второму этапу смягчения карантина, сообщило Министерство здравоохранения.
Это Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
В Минздраве напомнили, что переход областей ко второму этапу смягчения возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области трем критериям, а именно:
Показатели инцидентности не соответствуют определенным критерием во Львовской (12,86), Ровенской (26,46) и Черновицкой (39,28) областях. В Донецкой области меньшее, чем определено Минздравом, количество тестирований на коронавирус (8,34).
В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.
20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений.
По состоянию на 29 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 811 человек, из них 679 умерли, а 8934 вылечились.